Las niñas, de 5 y 14 años, habían sido retiradas de su hogar sin autorización de su madre. La PSA las interceptó en el aeropuerto salteño cuando estaban por abordar un vuelo hacia el sur del país.

Salta: Querían traer a dos menores a Santa Cruz sin la autorización de su madre

Dos hermanas jujeñas de 5 y 14 años fueron rescatadas en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes, en Salta, minutos antes de abordar un vuelo con destino a Santa Cruz. El operativo se activó tras la denuncia realizada por la madre de las menores, quien aseguró que ambas habían sido retiradas de su casa sin autorización.

La investigación comenzó en Jujuy y derivó en un trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad y la Justicia de ambas provincias. A partir del análisis de cámaras de vigilancia y el seguimiento de celdas telefónicas, los investigadores lograron determinar que las niñas eran trasladadas en un Fiat Cronos negro rumbo a la terminal aérea salteña.

Con la información ya confirmada, la Policía de Seguridad Aeroportuaria desplegó un operativo dentro del sector de preembarque y logró localizar a las menores antes del despegue.

Las niñas estaban acompañadas por un hombre y por una mujer identificada como la abuela paterna de la adolescente de 14 años. Según la investigación, ambos residen en Santa Cruz y planeaban instalarse allí junto a las menores.

Después del rescate, las hermanas recibieron contención psicológica por parte del gabinete interdisciplinario de la Línea 102 y fueron sometidas a controles médicos. Los estudios confirmaron que se encontraban en buen estado de salud. Posteriormente iniciaron el regreso hacia Jujuy para reencontrarse con su madre.

La causa fue caratulada como “retención indebida de menores”. Los dos adultos quedaron imputados y continúan sujetos a la investigación judicial, aunque por el momento no se dispusieron medidas restrictivas de libertad.