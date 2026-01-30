Tienen 21 y 19 años y solo les impusieron “medidas sustitutivas”. La víctima, de 15 años, le dijo a un amigo “unos giles me drogaron y me violaron”, según consta en la denuncia policial.

Abuso sexual en el Ceferino: Los imputados son un hombre y una mujer y están libres

Luego de que el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmara el hecho, aclarando solamente que no hubo secuestro, trascendieron nuevos detalles sobre el nuevo caso de abuso sexual a una menor de edad que tuvo lugar en Comodoro Rivadavia. En este sentido, desde Fiscalía se confirmó que la víctima declaró a través de Cámara Gesell.

Según publica Crónica, el hecho ocurrió la semana pasada y es motivo de investigación, confirmándose que "tras la denuncia efectuada por los progenitores de dos adolescentes, la policía actuó con celeridad procediendo a la aprehensión de los sindicados".

El MPF ratificó que "se han formulado los cargos, los sujetos se encuentran formalmente imputados y se realizaron medidas de investigación". En principio, fueron detenidos un hombre y una mujer de 21 y 19 años que fueron imputados por presunto abuso sexual, siendo liberados el sábado 24 de enero. Ambos se encuentran con “medidas sustitutivas” a la prisión, como presentaciones que deben cumplir ante la Oficina Judicial.

Según la denuncia policial que se radicó en la Seccional Segunda, la menor le dijo a un amigo "unos giles me drogaron y me violaron", por lo que los padres se hicieron presentes en la comisaría a denunciar el hecho sosteniendo que había ocurrido en el barrio 30 de Octubre, aunque tras averiguaciones por parte de los investigadores para la Fiscalía, el teatro de los presuntos hechos fue en inmediaciones de las avenidas Estados Unidos y Kennedy, en el barrio Ceferino Namuncurá.

Ahora se espera el informe de los especialistas tras tomarle testimonio a la adolescente de 15 años en la Cámara Gesell de la Oficina Judicial.