Cómo evitar posibles abusos en alquileres tras el deslizamiento del cerro

Luego del deslizamiento registrado en el Cerro Hermitte, que afectó a viviendas y generó una situación de fuerte impacto social entre habitantes de los barrios Sismográfica, El Marquesado, Los Tilos y Médanos, la organización Inquilinos Agrupados emitió un mensaje de alerta dirigido a quienes alquilan en Comodoro Rivadavia. Según indicaron, en los últimos días comenzaron a recibir numerosas consultas de inquilinos e inquilinas que denuncian intentos de abuso por parte de propietarios e inmobiliarias, en un contexto marcado por la urgencia y la vulnerabilidad habitacional.

Desde la organización advirtieron que este tipo de prácticas no son nuevas y recordaron antecedentes similares ocurridos tras otras emergencias, como las inundaciones en Bahía Blanca, donde se registraron aumentos desmedidos, exigencias irregulares y presiones sobre familias afectadas. En ese marco, remarcaron la importancia de no aceptar condiciones arbitrarias y de informarse sobre los derechos vigentes.

Inquilinos Agrupados puso a disposición sus canales de comunicación para brindar acompañamiento y asesoramiento a quienes atraviesan dificultades vinculadas al alquiler luego del desprendimiento. “Si alquilás en Comodoro, podés escribirnos a nuestras redes para que te ayudemos”, señalaron, reforzando la idea de que frente a este tipo de situaciones la respuesta debe ser colectiva.

La organización, de alcance federal, se define como un espacio de defensa y ampliación de los derechos de inquilinos e inquilinas, con una mirada que concibe a la vivienda como un derecho humano y no como una mercancía. A lo largo de su trayectoria, Inquilinos Agrupados ha impulsado el debate público sobre el acceso a la vivienda, brindado asesoramiento legal gratuito y promovido acciones en el plano legislativo, judicial y territorial.

En un escenario de emergencia como el que atraviesa la ciudad, desde el colectivo insistieron en la necesidad de mantenerse organizados y alertas ante posibles maniobras especulativas, y convocaron a quienes alquilan a no enfrentar la situación de manera individual, sino a buscar respaldo y orientación para hacer valer sus derechos.