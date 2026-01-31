El fuego avanza hacia el este, rumbo a la Ruta 40

De acuerdo a la información brindada por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, este sábado, a las 11 horas, el fuego continuaba sin ingresar al ejido Esquel, aunque permanece activo, con avance hacia el este, en dirección a la zona de Ruta Nacional 40.

El avance del incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces y zonas cercanas de Chubut mantiene en vilo a autoridades y brigadistas, debido a la combinación de altas temperaturas, baja humedad y pronósticos de vientos crecientes que elevan el riesgo de propagación. Pero la semana próxima llegaría el alivio, ya que se pronostican varios días de lluvia.

Mientras los focos principales permanecen activos, la superficie afectada en la provincia del Chubut supera las 40 mil hectáreas, según imágenes satelitales recientes, aunque continúa bajo monitoreo y ataque intensivo frente a la persistencia de condiciones adversas.

Rubén Oliva, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, reflejó la crudeza del incendio que azota tanto la zona de Puerto Patriada como Villa Lago Rivadavia, los principales focos de fuego. “Es imposible frenarlo”, dijo esta mañana en Radio Mitre, y aseguró que, a pesar de los esfuerzos de los brigadistas, no se logra contener su avance.

“Tenemos un frente, una cabeza de fuego que sigue muy activa. Se siguen haciendo muchísimos cortafuegos, anclajes, trabajando con línea directa de agua. Ayer tuvimos reactivaciones en distintos puntos por donde el fuego ya pasó, lo que sería la cola de este incendio. Pero se han reactivado muchos puntos por las temperaturas que llegó a los 36 grados”, explicó el directivo.

La anomalía climática es uno de los factores que más complica la tarea de los brigadistas. Oliva remarcó que “algo anormal es que durante tanto tiempo tengamos en la Patagonia tantas semanas de temperaturas tan altas”.

Además, mencionó ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y la falta de lluvias sostenidas. La esperanza está puesta en pronósticos que anuncian algunas precipitaciones: “Para mañana y pasado hay probabilidades de lluvia, pero en algunos casos no supera el 40 % y con algo de viento que podría empezar a incrementarse”, dijo.

La preocupación se extiende a las localidades cercanas, especialmente Cholila y Villa Lago Rivadavia. Oliva detalló que bomberos hacen guardia todas las noches en esos sectores para dar tranquilidad a la población.