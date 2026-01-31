Miles de personas se movilizaron por los incendios en Chubut

“Todo fuego es político”, “la Patagonia en llamas, ¿Y Milei? De joda”, “No es desastre natural, es abandono nacional”, “la soberanía no se negocia”. Los carteles que sostenían los jóvenes que encabezaron la columna que se inició en los pies de la escalinata de la Facultad de Derecho de la UBA brindaron un panorama certero sobre el reclamo.

Más de 3 mil personas se movilizaron este viernes hacia la sede del Ministerio de Seguridad para exigirle al Gobierno Nacional que le otorgue a las provincias y a los brigadistas los recursos necesarios para combatir el fuego que desde hace semanas azota a Chubut (ya perdió 45 mil hectáreas de bosque nativo), pero que también lo hizo con La Pampa, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, quemando más de 230 mil hectáreas, el equivalente a 10 veces la Ciudad de Buenos Aires.

La concentración, que fue convocada por movimientos sociales peronistas, reunió a dirigentes políticos, asociaciones estudiantiles y ambientalistas, pero también a un gran caudal de ciudadanos que, de manera espontánea e indignados por la inacción del Poder Ejecutivo Nacional, salieron a la calle exigiendo respuestas. Con banderas argentinas, camisetas de la selección de fútbol y carteles hechos a mano, partieron desde la Facultad de Derecho al grito de “la patria no se vende” hacia el ministerio que dirige Alejandra Monteoliva, de cuya cartera depende el Servicio Nacional del Fuego, que este año contará con un presupuesto ostensiblemente menor al del año pasado.

Uno de los hechos recientes que mayor indignación causó fueron los videos del presidente Javier Milei cantando en un teatro marplatense en el show de su expareja Fátima Flores, mientras el fuego arrasaba en Chubut. Eso, sumado a que el libertario jamás amagó con movilizarse al lugar y su única declaración fue una publicación desde su cuenta de X.

Fuente: Página 12