Tiroteo y amenazas en el barrio José Fuchs: tres personas quedaron aprehendidas

El episodio ocurrió el miércoles por la noche en una vivienda de calle Guaraníes al 900. La Policía secuestró municiones, realizó peritajes y avanzó con medidas judiciales en distintos puntos de la ciudad.

Un importante despliegue policial se registró el miércoles por la noche en el barrio José Fuchs, a raíz de un grave incidente que incluyó disparos de arma de fuego, daños materiales, amenazas y resistencia a la autoridad. El procedimiento se concentró en una vivienda ubicada sobre calle Guaraníes al 900, donde se intervinieron fuerzas operativas y personal especializado.

En el lugar trabajó Criminalística, que llevó adelante peritajes técnicos y levantó distintos elementos de interés para la causa, entre ellos un proyectil deformado, una vaina servida calibre 9 milímetros, un cartucho calibre .32 y fragmentos de plomo hallados frente al domicilio del denunciante. Asimismo, se practicaron pruebas de dermonitrotest a las tres personas que fueron aprehendidas durante el operativo.

Como parte de las medidas complementarias, la Policía dispuso una consigna preventiva en una vivienda del barrio Ceferino y concretó el secuestro judicial de un vehículo Volkswagen Fox, que fue retirado del lugar mediante una grúa y trasladado a la dependencia correspondiente.

El hecho quedó formalmente judicializado tras la denuncia radicada por el propietario de la vivienda afectada. La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, que analiza las pruebas recolectadas y define los próximos pasos procesales.