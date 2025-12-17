Entró herido a una tienda de mascotas y terminó detenido

El hecho ocurrió en un local ubicado en avenida Estados Unidos casi Kennedy. El hombre presentaba un corte leve en una mano y, tras ser identificado, se constató que tenía una orden judicial vigente.

Un llamado al sistema de emergencias alertó a la Policía del Chubut sobre la presencia de un hombre herido dentro de una tienda de mascotas situada en la intersección de las avenidas Estados Unidos y Kennedy.

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Seccional Tercera constató que se trataba de un hombre mayor de edad que presentaba un corte superficial en uno de los dedos de su mano derecha, sin riesgo aparente para su salud.

Durante el procedimiento de identificación, los efectivos verificaron sus datos en el sistema y confirmaron que sobre el individuo pesaba un pedido de captura vigente por rebeldía, dispuesto por el juez penal Jorge Odorisio.

Ante esta situación, el hombre fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.