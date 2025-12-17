Tres heridos de bala en un confuso episodio que involucró a Brenda Vargas

Ocurrió durante la tarde del miércoles y tuvo como protagonistas a personas con antecedentes. Los tres fueron atendidos por lesiones de arma de fuego y se negaron a realizar denuncias.

Una serie de hechos violentos ocurridos en la tarde del miércoles dejó como saldo tres personas heridas por disparos en distintos sectores de Comodoro Rivadavia. El caso es investigado por la Policía, que intenta reconstruir las circunstancias en las que se produjeron las agresiones.

El primer procedimiento se desarrolló en el barrio La Floresta, sobre calle Mbucuruyá, donde personal de las seccionales Tercera y Cuarta encontró a una mujer identificada como Brenda Vargas, de 33 años, con tres impactos de bala: dos en la pierna derecha y uno en la rodilla izquierda. Pese a encontrarse consciente, la mujer se mostró reticente a brindar información a los efectivos.

En el lugar intervino una ambulancia del Hospital Regional, que trasladó a Vargas al nosocomio para su atención. Según se informó, la herida adelantó que no iniciaría acciones legales por lo sucedido.

Casi en simultáneo, Héctor Bórquez, de 27 años, ya había ingresado al Hospital Regional con una herida de arma de fuego en la espalda, por la cual debió ser intervenido quirúrgicamente.

Horas más tarde se registró un tercer herido. Se trató de Esteban Soto, también de 27 años, quien presentaba un disparo en el muslo de la pierna derecha. El joven manifestó que la lesión se produjo tras una discusión con su pareja, Brenda Vargas, y un tercero identificado como Leonel Carter.

Al igual que los otros involucrados, Soto descartó la posibilidad de radicar una denuncia. Mientras tanto, la Policía continúa trabajando para esclarecer el trasfondo de un episodio que, hasta el momento, permanece rodeado de contradicciones y silencio.