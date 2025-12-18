El chef Christian Petersen se halla en grave estado

El cocinero, de 56 años, se descompensó intentando escalar el volcán Lanín y debió ser internado en terapia intensiva en San Martín de los Andes.

Este jueves por la mañana, el mundo del espectáculo y gastronómico quedó en vilo al conocerse la noticia del delicado estado de salud del chef Christian Petersen. El reconocido cocinero se encuentra internado desde el viernes pasado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén.

La noticia fue difundida por Pía Shaw, en el programa A la Barbarossa (Telefe) cuando leyó al aire la información del periodista Fernando Ciuffoliti del medio local Realidad Sanmartinense.

Según se detalló, el chef se habría descompensado el viernes pasado cuando participaba de una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín, ícono de la Patagonia argentina y chilena, ubicado en el Parque Nacional Lanín. “Lucha por su vida, es lo que dicen los medios locales. Está internado en el hospital Dr. Ramón Carrillo, donde permanece desde el viernes con un pronóstico reservado”, afirmó Shaw.

Más adelante, dio especificaciones sobre la grave situación, aportada por el medio local. “El episodio de salud se produjo cuando Petersen participaba junto a otras personas al ascenso del volcán Lanín. Durante este, el guía de la excursión advirtió que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas, por lo que le dio aviso al guardaparque, solicitando asistencia inmediata”, continuó.

Acto seguido, contó cómo fue el traslado hasta el nosocomio. “Ante esta situación, se montó un operativo y el chef fue descendido de la montaña y trasladado al hospital de Junín de los Andes. Petersen presentó una fibrilación auricular, una arritmia cardiaca caracterizada por un ritmo irregular, y tras ser estabilizado los profesionales médicos resolvieron su traslado al hospital Ramón Carrillo para una atención de mayor complejidad”, agregó.

Al aire del programa, Analía Franchín se comunicó con la familia de Petersen. “No quieren hablar, están esperando el parte de hoy. Toda la familia lo está acompañando, incluso su esposa Sofi”, expresó la integrante del ciclo.

En Puro Show (El Trece), Matías Vázquez aportó información sobre el estado de salud del cocinero, según las palabras del encargado de prensa y comunicación del Hospital Carrillo, Pablo Matilla. “El paciente Christian Petersen ingresó a terapia intensiva, derivado del Hospital Junín de los Andes, con un estado reservado. Está con una falla multiorgánica”, leyó al aire.

Por estos días, el chef estaba disfrutando de unas vacaciones en la previa a los desafíos que tenía planteados para el año próximo. Además de adquirir la concesión de un reconocido complejo, su nombre figuraba entre los destacados para la grilla 2026 del Canal Gourmet, la señal dedicada a la gastronomía que recientemente celebró sus 25 años al aire.