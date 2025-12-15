Pedro Rosemblat ganó el Martín Fierro y lanzó un filoso mensaje

Al subir al escenario por Industria Nacional, el conductor de Gelatina agradeció el reconocimiento y dejó una frase irónica que no pasó desapercibida.

Pedro Rosemblat fue uno de los grandes protagonistas de la noche en los Martín Fierro de streaming al recibir el premio a Mejor programa político por Industria Nacional, el ciclo que se emite por Gelatina. Al momento de tomar la palabra, el conductor combinó agradecimiento, humor y una crítica punzante que rápidamente se viralizó.

Durante su discurso, Rosemblat destacó el nivel de la terna y reconoció a sus colegas, aunque no dejó pasar la oportunidad de marcar diferencias. “Compartimos la terna con excelentes programas. A mí particularmente me produce especial alegría, ganarle a Carajo que de los canales financiados con los fondos reservados de la SIDE es mi favorito”, expresó, provocando diversas muecas en los rostros, aplausos y comentarios cruzados en la sala.

El descargo reflejó el tono característico de Industria Nacional, un programa que se consolidó por su mirada crítica, su identidad marcada y su fuerte llegada a la audiencia del streaming político. Con ese mensaje, Rosemblat no solo celebró el premio, sino que reafirmó el posicionamiento editorial del ciclo y de la señal Gelatina.

Así, el reconocimiento llegó acompañado de una declaración que convirtió la premiación en uno de los momentos más comentados de la noche.

De qué se tratan los Martín Fierro de Streaming

Impulsados por APTRA, estos premios fueron creados para reconocer las mejores producciones dentro del universo digital de 2025, destacando la labor de creadores, programas y plataformas que han redefinido las formas de comunicar y conectar con las nuevas audiencias.

Las votaciones para elegir al ganador de cada terna en esta primera edición están a cargo de un comité especial e integrado por una variedad de figuras relevantes dentro de la industria: los socios de APTRA, los directores creativos de los canales de streaming nominados y directivos de algunas de las principales plataformas relacionadas al mundo digital.

La gala se perfila como un evento crucial para consolidar el reconocimiento de las producciones digitales en la escena mediática argentina.