El hecho ocurrió el sábado en una vivienda de Trelew. La mujer permanece internada en terapia intensiva con heridas de gravedad. La policía descartó la participación de terceras personas y continúa la investigación.

Un empresario le disparó a su esposa y luego se quitó la vida

Un grave episodio conmocionó a la ciudad de Trelew el sábado por la tarde, cuando un reconocido empresario local le disparó a su esposa y posteriormente se quitó la vida.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Urquiza, entre A. Jenkins y Galina, según información policial citada por Radio 3 Cadena Patagonia.

De acuerdo al reporte oficial, la mujer —de aproximadamente 60 años— fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde permanece internada en la unidad de terapia intensiva con heridas de extrema gravedad. Su estado es crítico y continúa bajo estricta observación médica, según indicaron fuentes policiales.

Siempre en base a la información proporcionada por la Policía, ambos fueron hallados sobre la cama del dormitorio y no se registraron signos de forcejeo ni desorden en el interior de la vivienda.

Las primeras pericias realizadas en el lugar descartaron la participación de terceras personas y también la hipótesis de un hecho vinculado a un robo.

Personal policial continúa trabajando en el análisis de las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de reconstruir las horas previas al episodio.

Según se informó oficialmente, hasta el momento no se detectaron indicios de violencia previa dentro del domicilio. El hombre fue identificado por sus iniciales como M.I., un empresario de la ciudad de Trelew.

La causa quedó en manos de la Justicia, que avanza en la recolección de elementos para esclarecer completamente lo sucedido, mientras la comunidad permanece profundamente conmocionada por el trágico hecho.