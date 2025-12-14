Petroleros celebraron con asado, música y sorteos

El Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energìas Renovables de Santa Cruz (SIPGER) celebró el sábado el Día Nacional del Petróleo con eventos sociales en todas sus sedes.

La entidad que lidera Rafael Güenchenén organizó asados populares, números artísticos y sorteos de electrodomésticos y aparatos electrónicos, coronando la celebración con el premio mayor: cuatro automóviles FIAT Cronos 0km, uno por localidad, destinados a reconocer el acompañamiento y el esfuerzo cotidiano de quienes sostienen la actividad hidrocarburífera en toda la provincia.

La jornada se vivió con un fuerte espíritu de unidad, pertenencia y orgullo por la historia petrolera, reafirmando el compromiso del SIPGER con el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, y con el valor de celebrar en comunidad una fecha que representa identidad y futuro para Santa Cruz.

Los afiliados ganadores de los 0 km por localidad se detallan a continuación. Caleta Olivia: Julio de Souza (Empresa DLS)

Río Gallegos: Jaime Antolín Gutiérrez Jiménez (Empresa Venoil)

Pico Truncado: Franco Anabalón (Empresa JMB) y Las Heras: Matías Exequiel Morales (Empresa FLUG S.A.)

Desde la comisión directiva del sindicato se destacó el enorme acompañamiento en las cuatro localidades y se valoró el trabajo de cada equipo que hizo posible la celebración con unidad.