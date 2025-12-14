Petroleros celebraron con asado, música y sorteos

La entidad que lidera Rafael Güenchenén organizó asados populares, números artísticos y sorteos de electrodomésticos y aparatos electrónicos, coronando la celebración con el premio mayor: cuatro automóviles FIAT Cronos 0km, uno por localidad, destinados a reconocer el acompañamiento y el esfuerzo cotidiano de quienes sostienen la actividad hidrocarburífera en toda la provincia.
La jornada se vivió con un fuerte espíritu de unidad, pertenencia y orgullo por la historia petrolera, reafirmando el compromiso del SIPGER con el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, y con el valor de celebrar en comunidad una fecha que representa identidad y futuro para Santa Cruz.
Los afiliados ganadores de los 0 km por localidad se detallan a continuación. Caleta Olivia: Julio de Souza (Empresa DLS)
Río Gallegos: Jaime Antolín Gutiérrez Jiménez (Empresa Venoil)
Pico Truncado: Franco Anabalón (Empresa JMB) y Las Heras: Matías Exequiel Morales (Empresa FLUG S.A.)
Desde la comisión directiva del sindicato se destacó el enorme acompañamiento en las cuatro localidades y se valoró el trabajo de cada equipo que hizo posible la celebración con unidad.