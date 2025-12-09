Al morir Ortiz cambió la imputación para Tomás Cárdenas

El Ministerio Público Fiscal continúa con las actuaciones en torno a la muerte de Nelson Ortiz, ocurrida en las últimas horas, luego de que personal policial confirmara su fallecimiento. La causa, que inicialmente había sido caratulada como tentativa de homicidio, avanzará ahora con una nueva calificación legal.

El sábado 6 de diciembre se realizó la audiencia de control de detención y apertura de la investigación. En esa instancia, el fiscal Juan Carlos Caperochipi pidió que se declare legal la detención de Tomás Eloy Cárdenas Vílchez y lo imputó por el delito de tentativa de homicidio simple, en carácter de autor. También solicitó que se dicte su prisión preventiva.

El juez penal Alejandro Soñis hizo lugar a lo requerido: declaró legal la detención, autorizó el inicio formal de la investigación y dispuso que Cárdenas Vílchez permanezca bajo prisión preventiva por 30 días.

Con el fallecimiento de Ortiz confirmado, la pesquisa quedó a cargo del fiscal Julio Puentes (foto), acompañado por el funcionario de fiscalía Franco Tavano. Ambos solicitarán a la Oficina Judicial la realización de una nueva audiencia para ampliar el objeto procesal y adecuar la calificación legal a la nueva situación, lo que implicaría avanzar hacia una imputación por homicidio.

La investigación continúa en desarrollo y se esperan nuevas medidas en las próximas horas.