Al morir Ortiz cambió la imputación para Tomás Cárdenas

El sábado 6 de diciembre se realizó la audiencia de control de detención y apertura de la investigación. En esa instancia, el fiscal Juan Carlos Caperochipi pidió que se declare legal la detención de Tomás Eloy Cárdenas Vílchez y lo imputó por el delito de tentativa de homicidio simple, en carácter de autor. También solicitó que se dicte su prisión preventiva.
El juez penal Alejandro Soñis hizo lugar a lo requerido: declaró legal la detención, autorizó el inicio formal de la investigación y dispuso que Cárdenas Vílchez permanezca bajo prisión preventiva por 30 días.
Con el fallecimiento de Ortiz confirmado, la pesquisa quedó a cargo del fiscal Julio Puentes (foto), acompañado por el funcionario de fiscalía Franco Tavano. Ambos solicitarán a la Oficina Judicial la realización de una nueva audiencia para ampliar el objeto procesal y adecuar la calificación legal a la nueva situación, lo que implicaría avanzar hacia una imputación por homicidio.
La investigación continúa en desarrollo y se esperan nuevas medidas en las próximas horas.