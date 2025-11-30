Hallan ropa quemada en la casa del asesino del policía

Al allanar su vivienda, el sábado en Trelew, los investigadores encontraron restos quemados de la ropa que el sospechoso habría usado el día en que habría asesinado al policía retirado. Las cámaras muestran su fuga de la vivienda tras el crimen. También lo grabaron en la casa que la víctima tenía en Rawson.

En el momento de ser detenido por el crimen del policía retirado Adriano Milacheo, al sospechoso de 51 años le encontraron en su casa del barrio Corradi, de Trelew, un chulengo con restos de telas y de ropa quemada. Incluye una peculiar gorra que llevaba puesta cuando lo grabaron las cámaras de seguridad saliendo de la casa de la víctima, donde se calcula que permaneció al menos cinco horas. Era el jueves 20 de noviembre, fecha del crimen.

Aunque restan las pericias, la Fiscalía presume que se trata de la indumentaria que vestía cuando golpeó hasta la muerte y ató a Millacheo.

La División de Investigaciones logró un relevamiento exhaustivo de cámaras que registraron al hombre salir del departamento a la vera de la la avenida de los Trabajadores y llegar hasta su casa. Fue un regreso sinuoso, puede que con el objetivo de confundir a la pesquisa. También fue grabado en el barrio La Isla de Rawson, donde otra vivienda de Millacheo apareció revuelta. Testimonios de los vecinos apuntaron a él.

En la casa del sospechoso, en el barrio Corradi donde fue detenido, la policía secuestró un cuchillo con presuntas manchas hemáticas, un vehículo, teléfonos celulares, prendas de vestir, una máquina bordeadora, tarjetas SIM, plantines de marihuana, luminaria LED y otros elementos de interés.

El detenido quedó alojado en la Comisaría Segunda hasta la audiencia de control de detención este lunes en un horario a definir.