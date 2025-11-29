Dolor por la muerte de José Guerreiro

El fútbol de Comodoro Rivadavia llora la muerte de José Guerreiro, un incansable dirigente y colaborador de la “vieja escuela”. Su vida era Deportivo Portugués y el fútbol, y dejó este plano dedicándole sus últimos momentos a su querido “Lusitano”, a los 69 años, tras descompensarse mientras promediaba el partido de la Reserva.

Guerreiro dejó un legado inmenso y una dedicación ejemplar, no solo en Portugués y en el fútbol, sino en el deporte en general, por lo que su pérdida toma una dimensión que va más allá de cualquier color de camiseta. Sus restos serán velados este sábado desde las 20:30, en la sala de la avenida Canadá.