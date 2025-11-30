Pelea entre vecinos por una obra en construcción

Uno de los hombres golpeó con un palo en un ojo a su oponente y terminó detenido.

Un hombre de 67 años golpeó en un ojo a su vecino tras oponerse a una construcción. Fue aprehendido por personal policial de la Seccional Sexta. La víctima debió ir por sus propios medios al hospital.

El violento episodio se produjo en el barrio Malvinas Argentinas. Ocurrió este sábado cerca de las 21 cuando personal de la Comisaría Seccional Sexta recibió un aviso del Centro de Monitoreo por una confrontación en la calle Duval al 1300.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima quien relató que estaba realizando trabajos de construcción en su terreno ubicado sobre la calle Teniente Primero Roberto Remi Sosa cuando su vecino de 67 años, se acercó para manifestarle su oposición a la obra.

Según denunció la víctima, el hombre no solo discutió con él, sino que lo agredió físicamente con un palo, golpeándolo en la región ocular. Lejos de calmarse, continuó con una actitud intimidante y aseguró que volvería a agredirlo, mientras sostenía el objeto contundente.

Ante la clara situación de violencia, el personal policial procedió a su aprehensión en flagrancia. El agresor fue trasladado a la dependencia policial, donde se iniciaron las actuaciones por el delito de lesiones. El palo utilizado fue incautado como evidencia.

En cuanto a la víctima, decidió trasladarse por sus propios medios al hospital junto a su esposa, ante la demora en la llegada del servicio de emergencias.