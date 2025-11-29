Decomisan a cazadores un guanaco despostado

La incautación se produjo en el marco de controles de rutina que desarrollaba la División Rural de la Policía en el cruce de las rutas 26 y 37.

Pasadas las 13 de este sábado, personal policial de la División Seguridad Rural de Comodoro Rivadavia incautó carne de guanaco a cazadores.

La incautación se produjo durante un control preventivo en el cruce de las rutas Nacional 26 y Provincial 37, a 60 kilómetros del casco urbano.

Los policías controlaron una Ford Ranger. En la caja de camioneta se observaba un guanaco despostado.

Los efectivos secuestraron el animal ya que este es un periodo fuera de temporada de caza.

Se labró el acta de infracción por violación a la ley provincial de fauna silvestre. A la vez, se dio intervención autoridades de la Dirección de Flora y Fauna Silvestre de Chubut.