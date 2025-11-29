Comodoro celebró la XIII Marcha del Orgullo

Esta ciudad vivió una jornada de celebración, visibilización y defensa de derechos con la XIII Marcha del Orgullo, una actividad que incluyó la tradicional Plaza Diversa, la movilización por las calles céntricas y un festival artístico en el Centro Cultural.

La propuesta fue impulsada por la Comisión Organizadora del Orgullo de Comodoro Rivadavia, con el acompañamiento del municipio a través de las Secretarías de la Mujer, Género y Diversidad, Cultura, Comodoro Turismo; más la participación de la Secretarías de Salud, Desarrollo Humano y Familia, y Comodoro Deportes; además de la Federación Argentina LGBT+, y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina.

La misma, comenzó en el exterior del Museo Ferroportuario para luego extenderse por el casco céntrico, donde vecinos, familias y organizaciones sociales participaron activamente de las actividades previstas.

En ese contexto, la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, María Cativa, destacó el significado de esta edición al señalar: “es la culminación de una seguidilla de actos que hubo por la Semana del Orgullo. Se realizaron muchas actividades deportivas, culturales y recreativas, culminando con esta muestra de stands que realizamos junto a la Secretaría de Salud”.

“Convocamos a diversos espacios de la ciudad –agregó- para que los vecinos puedan participar y conocer el trabajo que se hace desde la diversidad. La verdad es que fue una jornada muy linda donde se involucró toda la comunidad”, remarcó.

En relación al desarrollo de la marcha y las actividades artísticas, Cativa agregó: “además de esta concentración, se hizo la Marcha, culminando en el Centro Cultural con un acto y un festival artístico con música para cerrar la Semana del Orgullo”.

Por último, subrayó el trabajo territorial de la Secretaría, destacando que “estamos presentes en los barrios, haciendo partícipes a los vecinos. Realizamos Deportes por la Inclusión, luego Familias Diversas, más el documental de la Dirección de Diversidad. Esta propuesta de Plaza Diversa se suma a las actividades abiertas en territorio, para reafirmar que cada persona tiene la libertad de elegir, escuchar y acompañar”.

PROMOVER LA IGUALDAD

La directora general de Protección Integral de Derechos, Daniela Andrade, señaló: “desde el municipio, mediante la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, generamos políticas públicas que permitan crear y sostener estos espacios”.

“Nuestro primer objetivo es no retroceder en derechos, algo que estamos viendo a nivel nacional, y luego continuar trabajando cerca de la gente para mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer las políticas públicas destinadas a los vecinos”, puntualizó.

La XIII Marcha del Orgullo volvió a consolidarse como un espacio de encuentro y visibilidad, reafirmando el compromiso por la igualdad, la diversidad y la construcción de una sociedad más libre y respetuosa.