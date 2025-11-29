Comprende 90 días para culminar el proceso de licitación y 90 días adicionales para que la empresa que resulte adjudicataria tenga el tiempo necesario para realizar la adecuación logística.

La prórroga en el contrato de transporte será por 180 días

El intendente Othar Macharashvili anunció que, tras intensas gestiones en conjunto con el viceintendente Maximiliano Sampaoli, se logró imponer una prórroga de 180 días a la empresa Patagonia Argentina, asegurando la continuidad del servicio de transporte público en esta ciudad. Ello permitirá que a partir del lunes los colectivos seguirán funcionando con normalidad, brindando previsibilidad a miles de vecinos y vecinas.

“La prioridad siempre fue que Comodoro no se quede sin colectivos. Por eso defendimos los intereses de la ciudad y logramos que Patagonia Argentina continúe operando mientras avanza el proceso de licitación”, explicó Macharashvili.

La prórroga tiene como objetivo garantizar la prestación del servicio durante el tiempo necesario para completar la licitación pública en curso, que cuenta con dos empresas oferentes: la actual prestadora, Patagonia Argentina, y la firma MR.

El plazo de 180 días se estableció con el siguiente criterio: 90 días para culminar el proceso de licitación y 90 días adicionales para que la empresa que resulte adjudicataria tenga el tiempo necesario para realizar la adecuación logística y comenzar a operar de manera eficiente, sin interrupciones en el servicio.

“Sabemos lo que significa el transporte público para la vida diaria: para ir a trabajar, para estudiar, para llevar adelante la rutina de cada familia. Por eso actuamos con firmeza y responsabilidad, para que no se interrumpa un servicio esencial”, agregó el intendente.

Desde el municipio se destacó también que esta solución transitoria no detiene el camino hacia un sistema de transporte más moderno, eficiente y pensado para el futuro de Comodoro, con nuevas condiciones y exigencias que se definirán en el marco de la licitación.