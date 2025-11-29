Detectan una avería en el acueducto del 99

El proceso de reparación de realizará durante el corte ya programado para las zonas sur y central que se inició este sábado a las 18.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia informó que en horas de la tarde de este sábado se detectó una avería en el colector de impulsión ubicado en la Estación de Bombeo de Valle Hermoso correspondiente al acueducto del 99.

Durante el corte programado por 24 horas para recuperar reservas, que se inició este sábado a las 18 en las zonas sur y central, se procederá a reparar el tramo afectado.

"Se mantendrá informada a la comunidad en caso que surjan novedades. Se solicita a los vecinos hacer uso racional del servicio", indica el comunicado de la SCPL.