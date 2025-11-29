Por la avería de un subacueducto continuará interrumpido el suministro en Palazzo, Kilómetro 8, Restinga Alí, Regimiento Km 11 y en un sector de Ciudadela.

Extenderán el corte de agua en cinco barrios

Tras el corte programado en toda la zona norte de Comodoro Rivadavia para recomponer reservas, a las 18 de este sábado se restablecerá el suministro de agua potable, salvo en cinco barrios.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informó que se extenderá el corte en Próspero Palazzo, Kilometro 8, Restinga Alí, Regimiento Kilómetro 11 y un sector de Ciudadela.

La medida se debe a una avería detectada en un subacueducto en inmediaciones del barrio Próspero Palazzo.

Por el momento no hay horario de normalización del servicio.