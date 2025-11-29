En ambos casos los salarios estarán disponibles para el cobro el día después del depósito.

El miércoles les depositan a jubilados y el jueves a empleados

El Gobierno de Chubut informó este sábado que el miércoles 3 de diciembre se realizará el depósito correspondiente a los haberes del mes de noviembre destinado al sector pasivo de la Administración Pública Provincial, mientras que el jueves 4 se depositarán los sueldos a los empleados públicos en actividad.

En el caso de los jubilados, tendrán disponibles sus haberes el jueves 4 de noviembre tanto por las ventanillas habilitadas del Banco del Chubut como por la red de cajeros automáticos de la entidad crediticia provincial.

En tanto, los trabajadores públicos en actividad podrán percibir sus salarios el viernes 5 de diciembre, tanto por ventanillas como por la red de cajeros.

Desde el Ministerio de Economía del Chubut se indicó además que la erogación presupuestaria destinada a cumplir con todos los compromisos salariales para este mes alcanza una cifra total de $ 138.292.000.000.