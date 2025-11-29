El Gobierno echará a otros 30 mil empleados públicos

Milei ya expulsó del Estado a casi 60 mil trabajadores en dos años. Ahora se enfocará en entes descentralizados como Conicet, Arca, ANSES, INTA, INTI y Enacom.

El Gobierno nacional se prepara para encarar un nuevo achique de la estructura del Estado y seguir con la reducción de empleos públicos.

Si bien en Casa Rosada evitan por ahora dar un número preciso de puestos que se reducirían, aluden a que podría alcanzar “otro 10%” de la planta de empleados.

De acuerdo a los últimos datos oficiales, en el último informe del INDEC, en octubre, la dotación total de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades era de 285.570 personas.

En tanto, según datos oficiales de septiembre pasado, el número de personas desvinculadas de sus puestos en el Estado que Javier Milei llegó al gobierno asciende a más de 58 mil.

Esas bajas fueron en organismos centralizados, descentralizados, personal militar y de seguridad, y empresas del Estado.

Mientras que los dos primeros dos años estuvieron más enfocados en el área centralizada de la administración, a partir de 2026 el Gobierno enfocará las reducciones en organismos descentralizados, según publica este sábado el diario La Nación.

Entre los organismos en la mira aparecen la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom.

En cuanto al inicio del proceso de despidos, en la Casa Rosada refieren que el comienzo “sería inminente”, según deslizaron fuentes al tanto de los recortes que podrían comenzar a conocerse a lo largo de las próximas semanas y en los dos primeros trimestres de 2026, lo que sería de acuerdo también a cuando vayan cayendo contratos que ya no se renovarían. “Hay contratos desde la época de (el expresidente, Carlos) Menem”, explicaron parte de los consultados.

Esos contratos se renuevan anualmente y de no hacerse esa renovación, caen automáticamente. Parte de lo que podría pasar en lo sucesivo.

La idea principal es reducir el número de empleados también de forma transversal, incluyendo las diferentes carteras, organismos, empresas y dependencias del Estado. Parte de los recortes de personal podrían también venir de la eliminación de los registros de automotores y de las plantas de empresas que estarían para privatizarse.

A las bajas por caídas de contratos, también se habla de reducciones y eliminación de áreas duplicadas.

El avance para reducir el tamaño del Estado y de empleos públicos estaría encabezado desde la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, y con el trabajo del titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. A Adorni se le asigna el mandamiento de llevar “la gestión a una velocidad de 200 kilómetros por hora”.

De acuerdo al texto del Presupuesto 2026, Adorni, a través de la Jefatura de Gabinete a su cargo tendrá un rol central de cara a lo que viene también en materia de contrataciones.

“Las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley ni los que se produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros”, se consigna en el artículo 7 del proyecto libertario que el Gobierno nacional espera su aprobación para diciembre próximo, en medio de la sesión extraordinaria.

Por fuera de los despidos, en el área de Medios Públicos es inminente la apertura de retiros voluntarios. Si bien tampoco se da un número específico, entre TV Pública y Radio Nacional el número de empleados asciende a casi 2500 personas y en Casa Rosada están convencidos que puede trabajar con un porcentaje menor. Por los tipos de contrataciones que hay en ese área es que, para evitar conflictos, se apunta a la decisión de negociar la salida de empleados.