Convocan a sesión del Concejo por el transporte

Este domingo, a las 19, se celebrará una sesión extraordinaria. Los concejales deberán tratar la prórroga del contrato del transporte público, acordada entre el municipio comodorense y la empresa Patagonia Argentina.

Después de extensas negociaciones, el Ejecutivo municipal y la empresa Patagonia Argentina acordaron extender, a partir del 1 de diciembre, la prórroga en el actual contrato del servicio de transporte público de pasajeros de Comodoro Rivadavia.

La prórroga se extenderá hasta que se resuelva la adjudicación de la licitación actualmente en curso, donde pujan como oferentes Patagonia Argentina SRL y la empresa puntana Grupo MR SRL.

La extensión de la prórroga por 180 días y sus términos deberán ser avalados por el Concejo Deliberante. En razón de ello, se convocó a sesión para este domingo a las 19.