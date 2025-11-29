El hecho ocurrió durante la madrugada en la calle Marinero López. El sospechoso fue detenido a pocos metros por personal policial.

Ingresó a una casa de las 1311, dañó una ventana y escapó

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 3:40, personal de la Comisaría Seccional Quinta intervino en un incidente ocurrido sobre la calle Marinero López, en el barrio Isidro Quiroga.

Según informó la Policía, un hombre ingresó al patio de una vivienda y dañó a golpes de puño el cristal frontal de una ventana. El propietario, que se encontraba en el interior, advirtió la situación y observó al agresor en el momento en que provocaba el daño.

Al notar la presencia del dueño de casa, el delincuente intentó huir, pero fue interceptado y aprehendido a pocos metros por efectivos policiales que se encontraban realizando recorridas preventivas por la zona. El sujeto quedó a disposición de las autoridades judiciales.