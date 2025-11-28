Detuvieron a la chica de 16 años que mató a su novio

La menor estuvo prófuga durante dos días y fue apresada luego de que se librara una orden de arresto en su contra.

La adolescente de 16 años acusada de matar a puñaladas a su novio, Santiago López Monte -de 20- en la localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús, fue detenida este viernes tras permanecer dos días prófuga. Según las primeras informaciones policiales, se encontraba escondida en la casa de un tío.

La orden de detención contra la sospechosa, identificada como M.N.N. por tratarse de una menor, fue librada el jueves en horas del mediodía luego de que el caso pasara al fuero juvenil de Lomas de Zamora tras la investigación preliminar que llevó a cabo la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana.

El violento episodio ocurrió el miércoles y fue alertado a la Policía por la propia adolescente, quien se comunicó con el 911 y aseguró que su pareja se había lastimado con una reja y se encontraba sin vida. Cuando personal policial de la Comisaría 4ta de Lanús arribó al lugar, constató que el joven tenía múltiples heridas cortantes. La víctima presentaba dos orificios en el costado izquierdo del cuerpo: uno debajo de la tetilla y otra centímetros más abajo.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó al lugar y constató que el joven había muerto. Según manifestó la médica que le realizó las primeras revisiones, las heridas que presentaba el joven no eran compatibles con haberse enganchado con una reja.

Mientras la doctora revisaba el cuerpo, la adolescente de 16 años comenzó a gritarle y constantemente le preguntaba: "¿Está vivo? Decime a qué hospital lo llevás". Tras esta escena, se escapó del lugar.