La muerte de Brian Silva elevó a nueve los homicidios en Comodoro

El fallecimiento del joven que permanecía internado desde fines de abril volvió a poner el foco sobre una serie de crímenes que marcaron 2026 en la ciudad. Entre las víctimas hay mujeres, un niño, comerciantes y protagonistas de distintos episodios violentos.

La confirmación de la muerte de Brian Silva llevó a nueve la cantidad de homicidios registrados en Comodoro Rivadavia en lo que va de 2026. El joven había sido baleado el 26 de abril en una vivienda del barrio San Cayetano y permaneció internado durante más de un mes hasta que este domingo se informó su fallecimiento.

El caso se suma a una lista de crímenes que tuvieron fuerte repercusión en la ciudad por las circunstancias en las que ocurrieron y por el impacto que generaron en distintos sectores de la comunidad.

Entre las víctimas se encuentra Valeria Schwab, cuyo femicidio reavivó los reclamos de justicia y de prevención de la violencia de género. También figura Juan Marcos Levill, asesinado en el complejo habitacional de las 1008 Viviendas, hecho que dio lugar a una amplia investigación policial y judicial.

Otro de los casos que conmocionó a la ciudad fue el de Wilder Zalazar. El comerciante murió durante un episodio violento que despertó numerosas expresiones de dolor entre vecinos y allegados.

La nómina incluye además a Bernardino Villarroel, quien falleció tras sufrir graves quemaduras en un incendio intencional que fue investigado por la Justicia como un homicidio.

Entre las víctimas también aparece Ángel López, de 4 años. Su muerte provocó una profunda conmoción y lo convirtió en una de las personas más jóvenes alcanzadas por los hechos de violencia registrados este año.

El doble homicidio de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio fue otro de los episodios que impactó a la comunidad durante los primeros meses de 2026.

A ellos se suma Mariana Soledad Calfuquir, de 33 años, asesinada de un disparo en la cabeza durante un ataque armado ocurrido en el barrio Máximo Abásolo. El caso tuvo una amplia repercusión social debido a que la mujer cursaba un embarazo de pocas semanas.

Con la muerte de Brian Silva, la estadística de homicidios en Comodoro Rivadavia alcanzó los nueve casos en 2026, en una sucesión de hechos atravesados por femicidios, ataques armados, incendios intencionales y otros episodios de extrema violencia.