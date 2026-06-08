Murió Brian Silva tras semanas de internación por un ataque en San Cayetano

Tenía 28 años y había recibido un disparo en el abdomen durante un episodio ocurrido en abril. La investigación ya contaba con un detenido y el fallecimiento podría impactar en la calificación de la causa.

Brian Silva, de 28 años, falleció este lunes a raíz de las complicaciones derivadas de la herida de arma de fuego que sufrió en abril durante un violento episodio registrado en el barrio San Cayetano.

El joven permaneció internado durante varias semanas luego de haber recibido un disparo en el abdomen. El ataque ocurrió cerca de las 17:25 en una vivienda ubicada sobre la calle Lorenzo Rey al 1900, donde intervino personal de la Seccional Sexta tras un llamado que alertaba sobre una persona herida.

Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a Silva tendido sobre la vereda con una lesión de bala en el abdomen y un presunto roce de proyectil en la nuca. Posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde ingresó consciente y fue sometido a una intervención quirúrgica.

Según surgió de la investigación, la víctima compartía una reunión con dos hombres y consumían bebidas alcohólicas antes del hecho. Los tres habrían ingresado a una vivienda de la zona y, poco después, vecinos escucharon entre dos y tres detonaciones provenientes del interior del inmueble.

Tras los disparos, Silva apareció herido en la vía pública, mientras uno de los presentes escapó a pie. Por disposición de la fiscal de turno, el tercer involucrado fue detenido de manera preventiva y quedó sujeto a distintas medidas investigativas, entre ellas un dermonitrotest para determinar la posible presencia de residuos de pólvora.

Con la muerte de Silva, la causa judicial podría registrar cambios en su encuadre legal, mientras continúan las actuaciones para establecer cómo ocurrió el hecho y definir las responsabilidades correspondientes.