El suministro se interrumpirá por 24 horas en cada sector para recuperar las reservas de Puesto La Mata. Desde la SCPL recordaron que el aumento del consumo en verano obliga a realizar estos cronogramas.

Cortan suministro de agua entre hoy y el jueves en toda la ciudad

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este martes 9 de diciembre, desde las 18 horas y por un período de 24 horas, se interrumpe el suministro de agua potable en la Zona Norte de Comodoro Rivadavia. El cronograma continuará mañana, miércoles 10 de diciembre, con un corte programado en Zona Sur y Zona Central, también desde las 18 horas y por la misma duración.

Según detalló el Departamento de Saneamiento de la SCPL, la medida se implementa con el objetivo de recuperar las reservas del sistema Puesto La Mata y garantizar la provisión en los próximos días.

Desde la cooperativa explicaron que estos cortes suelen presentarse principalmente en la temporada estival debido al incremento del consumo. “El Sistema de Acueductos mantiene un caudal constante durante todo el año, excepto ante situaciones extraordinarias como turbiedad del lago o fallas técnicas. Lo que cambia es la demanda de los usuarios”, señalaron.

Durante el verano, el consumo supera la capacidad de producción y almacenamiento, lo que obliga a programar interrupciones para restablecer los niveles de reserva. En invierno, en cambio, la demanda disminuye y es posible sostener la distribución sin restricciones.

Finalmente, la SCPL reiteró el pedido a la comunidad para hacer un uso racional del recurso: “El uso responsable del agua no es una opción, es una necesidad. Cuidemos cada gota”.