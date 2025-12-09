Petroleros convocan movilizarse por "la desinversión y abandono de YPF"

Jorge Avila convocó a una movilización general para el próximo lunes en la Administración de Kilómetro 3.

El principal punto de fricción entre YPF y el Sindicato del Petróleo y Gas Privado, según su secretario general Jorge Avila, es la venta del yacimiento Manantiales Behr, considerado el más productivo de la zona, por 500 millones de dólares que “se van de la Cuenca sin dejar ninguna inversión a cambio, dejando a Comodoro desamparada”.

El también diputado nacional por Provincias Unidas fue especialmente crítico con Horacio Marín, quien preside la compañía de bandera, señalando que la nueva operadora que se haría cargo del yacimiento -Rovella Energía- no informa sobre sus planes de inversión ni cómo afrontará el pasivo ambiental, lo que sugiere que YPF “se está llevando el capital sin compromisos futuros”.

Ávila calificó las promesas sobre el pasivo ambiental como “un cuento chino” y afirmó que la falta de transparencia indica que el comprador está siendo condicionado por YPF, colocándolo en una posición de “esclavo del sistema”.

Desde el gremio que conduce, se subraya que la defensa de la Cuenca del Golfo San Jorge “debe ser un esfuerzo de toda la comunidad, ya que el futuro económico de Comodoro, Rada Tilly, Sarmiento y Caleta Olivia depende de estas decisiones”.

La movilización planteada por Avila busca exigir claridad sobre el destino de los fondos y asegurar que la ciudad no quede sin nada tras “la desinversión” de la empresa estatal.

“El día lunes se va a movilizar toda la gente y vamos a ver si podemos movilizar a todo Comodoro Rivadavia en defensa del último yacimiento productivo que tiene. Creo que la defensa la tenemos que hacer entre todos, no entre uno o dos”, resaltó.

Más adelante, Avila remarcó que YPF “se está llevando 500 millones de dólares por la venta de Manantiales y lo que está dejando hoy es prácticamente una ciudad desamparada”.

Acotó que “el nuevo mandato que tiene esta operadora de no decir dónde va a ir la inversión; de no decir los números que tiene para invertir en la cuenca, lo único que justifica son los 500 millones de dólares que se lleva Marín a Vaca Muerta”.

Para el dirigente sindical, “si vos estás comprando, no te pueden poner condiciones y, si te las ponen, o sos un esclavo dentro del sistema, o tu jefe no va a estar acá; va a estar en Neuquén. Eso es lo que indica lo que está pasando ahí”.

En cuanto al pasivo ambiental y a la responsabilidad de YPF sobre el mismo, subrayó que “es un cuento chino que hoy están haciendo, y me parece que hay que sentarse a hablar con el gobernador y decirle que el camino no estaba ahí, sino en tener reuniones para ver la inversión y garantías de la nueva operadora en la cuenca. Y resulta que hoy en día no hay nada concreto que diga que van a dejar esto para Comodoro”.

Finalmente, Avila sostuvo que “la ciudad creció en base a lo que era la empresa y hoy termina siendo una venta enorme lo que hace Marín y quiere ocultarnos todas las cartas a nosotros y que salga a la luz lo que él quiere y no lo que nosotros queremos saber”.