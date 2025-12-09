Agreden a chofer y hay paro en líneas de colectivos

El ataque ocurrió en la Línea 1 y el trabajador sufrió cortes en el rostro y el hombro. Desde UTA denuncian que la policía no quiso tomar la denuncia.

Una nueva situación de violencia en el transporte público de Comodoro Rivadavia derivó este martes en una retención de servicios por tiempo indeterminado en varias líneas urbanas. El paro comenzó luego de que un chofer fuera agredido con un bolso de herramientas mientras realizaba su recorrido.

El hecho ocurrió cerca de las 10:30, cuando el conductor de la Línea 1 fue atacado por un pasajero y sufrió cortes en la cara y el hombro. “A esa hora lo agredieron. Sufrió lesiones en el rostro y en el hombro”, explicó Alejandro Quintero, secretario de prensa de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Además, el gremio denunció que la policía se negó a tomar la denuncia, lo que agravó el malestar entre los trabajadores. “Lo más triste de todo es la información que tengo desde la empresa: no quisieron tomar la denuncia del chofer herido”, cuestionó Quintero.

VIOLENCIA IN CRESCENDO

Según el sindicato, los episodios de violencia vienen incrementándose en los últimos meses. En la misma línea, el fin de semana un conductor fue amenazado con un arma blanca, y semanas atrás otro chofer sufrió el impacto de una piedra que ingresó al colectivo mientras circulaba. “De casualidad no le rompieron la cabeza, la piedra pasó rozándole”, recordó el vocero.

Además, Quintero afirmó que los trabajadores se sienten “atados de pies y manos”, ya que no pueden intervenir frente a situaciones de robo o agresiones dentro de las unidades. “Muchas veces uno se siente impotente al no poder darles una solución a los compañeros”, señaló.

El principal reclamo es la implementación de un botón antipánico, similar al sistema utilizado por taxistas, para solicitar asistencia inmediata ante situaciones de riesgo. “Sería lo ideal para un chofer y también para la gente. Es un sistema que tendrían que tener la policía y la empresa”, sostuvo. También pidieron avanzar en mecanismos de monitoreo como seguimiento satelital y otros dispositivos preventivos.

Quintero remarcó que la medida de fuerza no busca perjudicar a los usuarios. “No estamos jodiendo a la gente, queremos seguridad para los choferes y para la comunidad”, expresó. Para levantar la retención reclaman la conformación urgente de una mesa de trabajo con participación del Ente Regulador, la Policía y la empresa concesionaria. “Alguien con autoridad tiene que venir y decir: vamos a plantear esto”, insistió.

El gremio no descarta que la medida se extienda a todas las terminales si no hay respuestas. “En todas las líneas hay siempre algo. Si no hay respuesta, seguramente en todas las terminales va a pasar lo mismo”, advirtió.

Finalmente, Quintero pidió comprensión a los pasajeros: “No es solamente por los choferes, es por toda la gente que toma el colectivo. Queremos usar el transporte sin miedo”.