Taxistas toman nota de sus próximas obligaciones tributarias

Autoridades municipales se reunieron con agrupaciones de taxistas para analizar la situación del sector.

Del encuentro, encabezado por funcionarios del área de Recaudación, participaron referentes de Taxistas Unidos, Taxa y 7 de Mayo, con el objetivo fue profundizar en las necesidades del sector y brindar información sobre las modificaciones previstas en la Ordenanza Tributaria 2026.

Así lo manifestó el secretario de Recaudación, Luis Perea, quien explicó que la reunión permitió “escuchar la realidad del sector y sus principales demandas”, al tiempo que el Municipio presentó las novedades tributarias que entrarán en vigencia el 1° de enero de 2026, en caso de aprobarse la Ordenanza en segunda lectura.

“La nueva tributaria establece un alivio para el sector en cuanto al impuesto a los Ingresos Brutos y también en lo referido a la valuación de los automotores. Les transmitimos tranquilidad porque los valores del impuesto automotor permanecerán constantes y estables durante todo 2026”, aseguró el funcionario.

Los taxistas, por su parte, presentaron un petitorio unificado que será analizado por la cartera de Recaudación y la Subsecretaría de Ingresos Brutos y Fiscalización.

En este sentido, Perea destacó que la respuesta municipal se dará “con criterio de prudencia y responsabilidad sobre las arcas públicas”, y adelantó que se acordó un nuevo encuentro dentro de una semana.

En tanto, la subsecretaria de Ingresos Brutos y Fiscalización, Bárbara Victorino, recordó que el año pasado se sancionó una Ordenanza que modificó los plazos de desinfección de las unidades de taxi. “A partir del próximo año, solo se requerirán tres desinfecciones anuales, lo que representa un alivio económico para los titulares, ya que implica un costo menos durante 2026”, acotó.