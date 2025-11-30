Se aprobó en el Concejo la prórroga para que haya transporte

Por amplia mayoría, el Concejo avaló la decisión del intendente de extender el tiempo para seguir negociando con Patagonia y que de ese modo se garantice el servicio de transporte público en la ciudad.

Este lunes habrá transporte público, tal como anticipó el intendente Othar Macharashvili cuando pidió en el Concejo Deliberante que se avale una nueva prórroga con Patagonia Argentina para seguir negociando el contrato de concesión. Esta vez será por 180 días.

No hubo disidencias entre los legisladores a la hora de respaldar al intendente, ya que 11 de los 12 presentes respaldó el pedido del Poder Ejecutivo. En ese contexto –y en una sesión que se extendió por media hora-, Marcos Panquilto (Arriba Chubut) también cuestionó a los voceros de la empresa, considerando que “extorsiona al Ejecutivo, avisando el viernes que va a denunciar al intendente y a su equipo. Desde el bloque pedimos que esté pronto el proyecto y somos responsables”, razón por la cual avalaron desde el oficialismo el pedido del Poder Ejecutivo.

Desde la oposición, Ximena González deslizó algunas críticas, recordando que “tuvimos cinco prórrogas desde 2015 y hoy tenemos un servicio pensado para una ciudad de 2007. El servicio no está a la altura de lo que necesitan los vecinos. Vamos a acompañar la prorroga porque siempre estamos entre la espada y la pared”.

Omar Lattanzio, en tanto, resaltó que “esta última semana se escuchó a los empresarios decir que se les hizo un desprestigio y eso lo hacen los vecinos por el servicio que prestan. Dijeron que no hubo agradecimiento del municipio porque trabajaron en pandemia cuando ellos deberían dar las gracias porque habrán tenido 40 vehículos trabajando y se les pagó por 124”.

Continuando con sus críticas a los responsables de Patagonia, el legislador del Partido Independiente habló de cierto “envalentonamiento que tuvieron que pensar un poco porque mañana no solo dejaban sin transporte a los vecinos, sino sin trabajo a 360 familias”, acotando que “habrán hecho el cálculo de las indemnizaciones que tenían que pagar y que no podrían hacer ni vendiendo todos sus colectivos”.