El precio de la carne presiona la inflación

El valor del novillo en pie aumentó alrededor de 30 por ciento desde septiembre y ese valor se trasladó a las pizarras de las carnicerías.

El precio de la carne vacuna volvió a ubicarse en el centro de la escena por una combinación de factores que impactan sobre la oferta y presionan sobre los valores en la cadena comercial. Según datos del mercado y testimonios de referentes del sector, el novillo en pie aumentó 28,5% desde fines de septiembre, un ajuste que ya comenzó a trasladarse al mostrador. La suba está asociada a una menor disponibilidad de hacienda, al reacomodamiento de precios tras meses de atraso y a la presión de los compradores para asegurar volumen.

Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), explicó: “desde septiembre aumentó 28,5% el novillo en hacienda".

Ese incremento ya se refleja en los precios mayoristas: “El novillo valía $8.000 al carnicero y ahora le llega a $9.000 el kilo de novillo”. “En términos de hacienda, tenías $3.500 en fines de septiembre. Hoy vale $4.500 el máximo», insistió. Lo que no está claro aún, es cómo impactará la fluctuación de precios en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, pero los referentes del sector remarcaron que el impacto será “significativo”.

El movimiento de precios queda en evidencia en la evolución semanal de los valores de mercado. Según el registro de operaciones, tras un septiembre con un alza acumulada del 30,59%, la hacienda aceleró en las semanas 40 a 44 (octubre), hasta cerrar ese mes con un ajuste acumulado del 45,69%. Luego, en noviembre, las subas continuaron: 6,76% en la semana 46, 4,51% en la 47 y 4,62% en la 48, lo que llevó el incremento acumulado del año a 68,67%.