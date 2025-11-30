Docentes universitarios paran por una semana

La medida de protesta, convocada por la CONADU Histórica, se realizará desde este lunes. Advierten que por la falta de financiamiento peligra el inicio del ciclo 2026.

Durante la semana del 1 al 6 de diciembre se llevará adelante el paro universitario y preuniversitario resuelto en el último plenario de secretarios generales de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios Línea Histórica (CONADUH).

En ese plenario celebrado el 18 de noviembre participaron representantes de las distintas organizaciones gremiales que componen la CONADUH, entre ellas la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

El paro de actividades se fundamenta en que el Gobierno nacional, en la cabeza del presidente Javier Milei, decidió incumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

En el Decreto N° 759/25 suspendió su ejecución, al mismo tiempo que reconoció la deuda salarial: la actualización correspondiente implicaría otorgar un incremento del 40,25% sobre los básicos de julio de 2025.

"Frente a esta deuda reconocida e ilegalmente suspendida, con salarios prácticamente congelados, con recomposiciones impuestas por debajo de la línea de la pobreza y el paquete de reformas, incluida, la educativa, nuestro sindicato se pronuncia y reclama:

Por la efectiva implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Por la urgente convocatoria a paritarias.

Por un presupuesto 2026 que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

Tanto la CONADUH como otras confederaciones universitarias como CONADU advirtieron que de mantenerse la situación de desfinanciamiento corre peligro el inicio del ciclo lectivo 2026 por la falta de recursos para funcionar.