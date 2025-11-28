Otros 140 mil hogares de ingresos medios perderán los subsidios

Ya no habrá segmentación por niveles de ingresos altos, medios y bajos y solo existirán dos categorías de usuarios: quienes recibirán subsidios y quienes no. Además las bonificaciones, para quienes las conserven, no estarán vigentes todo el año.

Tras imponerse en las elecciones Legislativas, el gobierno de Javier Milei se prepara ahora para acelerar todavía más la motosierra y profundizar el ajuste que descarga desde diciembre de 2023 con especial fuerza sobre los hombres de los sectores medios y bajos de la sociedad. Así quedó en evidencia a partir de la publicación este viernes en el Boletín Oficial de la Resolución 484/2025. Allí el gobierno libertario allana el terreno para quitarles, a partir del próximo 1° de enero, los subsidios a la luz y el gas a más de 140 mil hogares de ingresos medios.

De acuerdo con la Resolución que lleva la firma de la secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti, el Gobierno busca implementar a partir del próximo año un nuevo esquema de subsidios para los usuarios residenciales de electricidad y gas, y para los consumidores de garrafas.

El nuevo régimen implicará aumentos finales en las facturas de esos servicios y pérdida de bonificaciones generalizada.

Ya no habrá segmentación por niveles de ingresos (altos, medios y bajos), según se precisó: solo existirán dos categorías de usuarios, quienes recibirán subsidios y quienes no. Por otra parte, las bonificaciones no se aplicarán de manera uniforme todo el año, sino únicamente en los meses de mayor consumo energético.

La Secretaría de Energía abrió un período de consulta pública que se extenderá durante 15 días hábiles.

Este cambio implicará aumentos de tarifas en algunos casos y la pérdida de subsidios para más de 140 mil familias de ingresos medios.

En la actualidad reciben subsidios directos 9,24 millones de usuarios de electricidad y 5,13 millones de gas por red. Se trata de hogares con ingresos declarados de hasta 3,5 canastas básicas totales (CBT), equivalentes a 4,25 millones de pesos. Dentro de este grupo, casi 6 millones de usuarios eléctricos y 2,89 millones de gas están registrados como ingresos bajos, con ingresos menores a 1,5 CBT (1,8 millones de pesos).

El nuevo umbral para acceder al subsidio será de tres CBT (hoy, 3,6 millones pesos).

Quienes ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán volver a anotarse: sus datos serán migrados automáticamente y podrán actualizarse cada mes con una declaración jurada.

En electricidad, los hogares que califiquen tendrán una bonificación del 50% sobre un bloque de consumo de hasta 300 kWh mensuales en verano e invierno, y de 150 kWh en primavera y otoño. Si superan esos límites, abonarán el costo pleno por el excedente.

Hasta ahora, los subsidios cubrían el 100% de un bloque de hasta 350 kWh mensuales para ingresos bajos y de hasta 250 kWh para ingresos medios. En la práctica, el Estado subsidiará un volumen mensual menor de electricidad.

En gas, el subsidio del 50% ahora se aplicará solo entre abril y septiembre, cuando el consumo residencial se multiplica por cinco por las bajas temperaturas. El resto del año, todos los usuarios pagarán el precio pleno, equivalente a 3,80 dólares por millón de BTU (medida inglesa que se usa en el sector), sin bonificación.

El Gobierno dispuso además que el precio del gas para los hogares se mantenga estable durante todo el año, a diferencia de lo que ocurre en la industria y el comercio, donde el valor sube a 4,50 dólares en invierno y baja a 2,90 dólares en verano cuando hay menos demanda. Los bloques de consumo subsidiado no sufrirán modificaciones porque contemplan las necesidades estacionales de cada región.

Los usuarios residenciales pagan hoy en promedio el 55% del costo de la electricidad y el gas. Con el nuevo esquema, en 2026 la cobertura pasará al 76% en electricidad y al 79% en gas.

Los hogares de ingresos altos (7,32 millones de usuarios de electricidad y 4,46 millones de gas) también sentirán el impacto del nuevo esquema. Hasta ahora pagaban un valor de referencia que estaba subsidiado de manera indirecta y no reflejaba el costo real del sistema. A partir de enero, la Secretaría de Energía publicará los costos reales del gas y la electricidad. El cambio también afectará con fuerza a las industrias y comercios que no tienen contratos firmados a largo plazo y deben pagar el precio de mercado (spot) en cada momento.

En cuanto a los usuarios de garrafas, se incorporarán al nuevo régimen los 3,36 millones de beneficiarios del Programa Hogar. Recibirán una bonificación mensual equivalente al valor total de una garrafa de 10 kilos ($15.000) en invierno y al 50% del costo por mes durante el resto del año. Desde enero deberán inscribirse en el sitio oficial de la Secretaría de Energía (www.argentina.gob.ar/subsidios).

El objetivo del Gobierno es reducir el gasto en subsidios energéticos del 0,65% del PBI proyectado para este año al 0,5%, según el proyecto de presupuesto 2026. En 2024, ese gasto había sido de 0,9% del PBI.