El municipio realizó la "Noche de los Testeos"

Por segundo año, la propuesta se desarrolló en el marco del Día Mundial de la Respuesta al VIH/Sida e incluyó testeos rápidos, asesoramiento y actividades por la Semana del Orgullo. Se realizaron 130 pruebas bajo la consigna #ElijoSaber. También participaron representantes del PNUD, quienes el lunes participarán del lanzamiento de una nueva plataforma digital municipal de información sobre VIH e ITS.

La Secretaría Municipal de Salud de Comodoro Rivadavia concretó una nueva edición de la “Noche de los Testeos”, iniciativa destinada a la prevención y detección temprana de VIH y sífilis que se extendió desde las 20:30 del sábado hasta las 2 de la madrugada del domingo. La jornada, integrada al festival por la Semana del Orgullo, permitió que cientos de vecinas y vecinos accedieran a pruebas gratuitas, seguras y confidenciales, en un entorno que combinó propuestas culturales y actividades de promoción de la salud.

El dispositivo se desarrolló con el acompañamiento de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, y contó con el trabajo articulado de tres unidades móviles: el tráiler sanitario municipal, el de Diagnos y el del Ejército Argentino. Bajo la consigna #ElijoSaber, se realizaron 130 testeos en un operativo que refuerza las acciones impulsadas tras la adhesión de la ciudad a la Declaración de París.

La jornada contó con la presencia del secretario de Salud, Jorge Espíndola; la asesora en información estratégica para ONUSIDA Cono Sur, Clarisa Brezzo; y el coordinador técnico de la Red por Naciones Unidas, Sergio Maulen; ambos representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Al respecto, Espíndola destacó la consolidación de la propuesta al remarcar: “estamos en el segundo año consecutivo de la Noche de los Testeos, en el 2024 fue un éxito y este año volvió a tener una gran convocatoria. Muchísima gente se acercó gracias al trabajo conjunto del sector público y privado a través del Distrito de Salud, lo que permitió disponer de tres tráilers operando de manera coordinada”.

“Se realizaron numerosos testeos y acciones de prevención combinada de VIH”, agregó, y valoró la presencia de referentes nacionales, al mencionar que “nos acompañaron representantes de ONUSIDA que estarán el lunes en el lanzamiento del Chatbot, herramienta digital que le permitirá a los vecinos acceder a información actualizada sobre VIH e infecciones de transmisión sexual”.

Espíndola también se refirió a la importancia del testeo temprano y al trabajo cotidiano de la Secretaría, explicando: “en los últimos meses detectamos más de trescientas personas con sífilis y seguimos promoviendo que la comunidad se acerque a testearse. Es fundamental para la salud individual y colectiva”.

ARTICULACION EN EL PAIS

Brezzo destacó que su visita forma parte del trabajo articulado por el Día Mundial de la lucha contra el VIH. “Venimos a continuar una acción conjunta que iniciamos a principios de año, cuando el municipio de Comodoro expresó su interés en sumarse a una estrategia que focaliza las respuestas según las necesidades locales”, explicó.

En ese marco, recordó que este proceso derivó en la firma de un acuerdo entre el municipio y ONUSIDA, que integra áreas de salud, diversidad, trabajo, salud mental e infectología. Agregó: “junto al Municipio y las agencias de Naciones Unidas desarrollamos una herramienta digital para que la comunidad acceda a información sobre VIH, salud sexual, embarazo adolescente, derechos humanos y diversidad, que presentaremos el lunes”.

Asimismo, resaltó la participación de la ciudad en la Red Nacional de Municipios, “donde actualmente ya son 62 municipios afirmantes en todo el país. Comodoro, junto con Puerto Madryn y Trelew, integran activamente esta red y trabajan de manera articulada para fortalecer la respuesta local”.

En esa misma línea, Sergio Maulen destacó el rol estratégico de la ciudad, explicando que “Comodoro mostró un empuje y una calidad técnica que la posicionan como un actor clave. Es uno de los tres municipios que coordina la Red Nacional y por la solidez de su trabajo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo la eligió para desarrollar el piloto de esta solución digital”.

Por último, agregó que la herramienta -Chatbot- permitirá que la comunidad acceda a información actualizada “sobre lugares de testeo, accesos y servicios de salud en tiempo real. Y luego de Comodoro comenzará a implementarse en otros municipios del país”.