Un proyecto binacional para el desarrollo del Parque Patagonia Azul

En el marco del Programa de Cooperación Descentralizada entre Chile y Argentina, representantes de organismos provinciales, nacionales y entidades vinculadas a la conservación ambiental mantuvieron una reunión virtual para dar continuidad al proyecto “Desarrollo sustentable y conservación marino-costera en el Parque Provincial Patagonia Azul (Chubut, Argentina) y el Área Marino Costera Protegida de Múltiples Usos Juan Fernández (Región de Valparaíso, Chile)”.

Desde el Gobierno del Chubut formaron parte de la reunión representantes del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, las Secretarías de Pesca y de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable y Asesoría General de Gobierno. Mientras que, por Chile, participaron referentes del Área Marino-Costera Protegida Juan Fernández. Además de los organismos, Fundación Vida Silvestre y la Consultora responsable del Plan de Manejo del Parque Provincial Patagonia Azul.

OPORTUNIDAD ESTRATEGICA

Esta instancia reafirma el compromiso provincial con la protección del ambiente y el uso responsable de los recursos naturales, promoviendo estrategias de conservación que integran conocimiento técnico, articulación binacional y participación de organizaciones especializadas.

La cooperación con Chile representa una oportunidad estratégica para el intercambio de experiencias en manejo de áreas protegidas, el fortalecimiento de políticas públicas y el diseño de acciones conjuntas que garanticen la salud y la biodiversidad del ecosistema marino-costero compartido.