Se potenciará el servicio eléctrico en el barrio Cívico

En el marco del plan de infraestructura básica que impulsa la gestión del intendente Othar Macharashvili para la optimización del ordenamiento urbano y dotar de servicios a los vecinos de la ciudad, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia rubricó con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) siete convenios específicos para la ejecución de obras esenciales en materia de electricidad, agua y cloacas.

Los convenios de obra, enmarcados en el Convenio Marco N° 9992, ratificado por Ordenanza N° 17.225/24, establecen que la Municipalidad aportará los fondos para la totalidad de materiales, equipos y mano de obra, mientras que la SCPL se hará cargo de la ejecución y gestión integral de las mismas.

En este marco, estos siete convenios específicos, confeccionados por los equipos técnicos de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, con apoyo de la SCPL, permitirán avanzar con estas obras que fortalecerán el sistema eléctrico y la seguridad vial y con el objetivo de proyectar el futuro de Comodoro en lo que respecta a salud, industria y deporte.

Se debe recordar que bajo este formato ya se ejecutó el Colector Cloacal de la calle 748 e inició la obra del Colector Cloacal de la calle Concejal Avila que beneficiará a más de 1.4000 familias. Además, se ejecutó la primera etapa de los servicios de agua y electricidad del loteo ex Radio Estación.

MÁS SEGURIDAD VIAL EN EL CAMINO ROQUE GONZÁLEZ

Una de las obras más importantes de esta serie de convenios, es la iluminación del Camino Roque González, que une el barrio Saavedra con la Avenida Polonia. El proyecto se divide en dos etapas y contempla la instalación de alumbrado público vial, la ejecución de 4.100 metros de tendido de líneas de media tensión, dos subestaciones y líneas de baja tensión para asegurar la distribución eléctrica en la zona.

En total se instalarán 166 luminarias LED, dando respuesta a una demanda histórica desde la inauguración de este camino en el año 2004, y reforzando la seguridad vial en un sector que conecta la zona sur y zona norte, y con un alto caudal de tránsito.

En este contexto, también se instalará una línea de 33.000 kv, que reforzará el sistema eléctrico y que permitirá, a futuro, ejecutar la iluminación desde la rotonda del Camino Roque González hasta el Parque Industrial, siguiendo el trayecto del Camino Petrolero. Esta línea de 33.000 Kv repotenciará el parque industrial y la zona residencial, en virtud que en la actualidad el suministro eléctrico de este área se encuentra condicionado a nuevas obras eléctricas de dicho voltaje.

AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN BARRIO CIVICO

Por otro lado, se ampliará el sistema eléctrico en el barrio Cívico (zona centro) para abastecer dos obras de gran envergadura que se realizan en la ciudad y que son muy importantes para el futuro de Comodoro: la Clínica Polivalente que construye grupo Amanus y el Estadio del Centenario.

Se debe recordar que el centro de alta complejidad contará con 130 camas de internación para terapias intensivas de adultos, pediátrica y neonatal, además de 11 quirófanos equipados con tecnología de última generación y para su buen funcionamiento, en un sector clave de la ciudad, requiere de la ampliación del sistema eléctrico.

El fortalecimiento de la red sistema eléctrico en barrio cívico consiste en la construcción de una nueva red subterránea de media tensión para la interconexión de servicios, y el tendido de 2.450 metros de cable desde la Estación Transformadora y Centro de Distribución hasta la Cabina de Protección y Medición de la Clínica Polivalente, previo pase en el predio del Estadio del Centenario. La obra incluye la instalación de 11 Cámaras de Inspección, además del tapado de zanjas y reposición de veredas y calzada que se removerá para realizar los trabajos.