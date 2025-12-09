El joven rompió el parabrisas de un auto. Fue en Sarmiento y la investigación avanzará por una vía alternativa de resolución de conflictos.

No lo dejaron entrar a la fiesta de egresados y se la agarró con los autos

La Fiscalía de la ciudad de Sarmiento imputó cargos contra un joven de 24 años por el delito de daño, tras un incidente ocurrido el domingo pasado a las 4:45 en el acceso al Gimnasio Municipal N.º 1, donde se desarrollaba la fiesta de egresados de la Escuela Secundaria Nº 739 “Beatriz J. Torres”.

Según consta en la denuncia, el acusado habría reaccionado de manera violenta luego de que los organizadores del evento le negaran el ingreso. En ese contexto, el joven golpeó y rompió el parabrisas de un vehículo estacionado en el lugar.

Personal policial asignado a la seguridad de la fiesta intervino de inmediato y detuvo al sospechoso.

Durante la audiencia, el abogado Daniel Manríquez describió los hechos investigados, mientras que la procuradora Marisol Sandoval solicitó al juez Alejandro Rosales que declarara legal la detención. Además, pidió que el imputado se presentara en la oficina de identificación de personas de la Subdivisión de Policía Científica al finalizar la audiencia.

Por su parte, las defensoras públicas no presentaron objeciones y coincidieron en que el caso debe ser abordado mediante una salida alternativa del conflicto. Tanto la Fiscalía como la defensa adelantaron que la causa será derivada a la Oficina de Solución Alternativa de Conflictos.