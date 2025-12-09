Falleció el hombre apuñalado por su compañero de trabajo

El hecho ocurrió el viernes en Km 5. La nueva víctima de homicidio en Comodoro -11 en lo que va del año- falleció por un profundo corte en el cuello.

El pasado viernes a las 20:30hs se produjo el hecho de sangre que terminó con la muerte de un hombre a raíz de un profundo corte en el cuello.

Todo ocurrió en Km 5, hasta donde llegó la víctima a bordo de un Uber para confrontar a su compañero de trabajo. Allí se produjo un enfrentamiento verbal adentro de la casa del victimario, y a medida que avanzaba, la pelea se tornaba más violenta.

En un momento dado, el homicida agarró un cuchillo y le asestó un corte en el cuello a su par, hiriéndolo de gravedad.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Mosconi y personal médico que derivó al herido al Hospital Alvear.

Finalmente, y tras más de 48 horas internado, el hombre perdió la vida, configurando un nuevo homicidio en Comodoro. Es el número 11 en lo que va del año, luego de los de Maximiliano Cifuentes y Matías Nieves, en enero; Ramiro Martínez, Juan de la Cruz Aguilar; Nahuel Asenjo, Fabián Alvarez y Jorge David Nieves en febrero; Ezequiel Alvarez en marzo; el hombre que en mayo murió en el hospital tras ser abusado en Cerro Solo por otros dos sujetos; y Ariel Nicolás Cardozo en octubre.

La cantidad de homicidios de este año en Comodoro ya supera a los dos anteriores. En 2024 hubo 7 y en 2023, 5.

En el nuevo crimen, el sindicado ya estaba detenido e imputado por lesiones graves, pero a partir de la muerte de su víctima, la carátula cambiará a homicidio.