La convocatoria será este lunes por la mañana en la Oficina Judicial del barrio Pueyrredón, en paralelo a la audiencia preliminar de la causa. Allegados reclaman avances concretos y el esclarecimiento definitivo del homicidio ocurrido en Laprida.

A más de un año del crimen de Maxi Cifuentes, su familia vuelve a movilizarse para exigir justicia

Familiares, amigos y vecinos de Maximiliano Cifuentes se manifestarán nuevamente para reclamar que se acelere la investigación por su asesinato. La movilización está prevista para este lunes, en coincidencia con la audiencia preliminar del expediente judicial que busca determinar responsabilidades por el hecho registrado el 1 de enero de 2025 en el barrio Laprida.

Los organizadores anticiparon que la concentración se realizará con carteles, fotografías y consignas orientadas a mantener visible el caso en la Oficina Judicial del barrio Pueyrredón ubicada en avenida Portugal y Monseñor D´Andrea. El principal objetivo es evitar que la causa pierda impulso y exigir respuestas concretas que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.

Desde el entorno de la víctima señalaron que el acompañamiento de la comunidad resulta clave para sostener el reclamo y presionar por avances en la investigación. En ese sentido, convocaron a la población a participar de la movilización y a continuar respaldando el pedido de justicia.

El Ministerio Público Fiscal de Chubut mantiene abierta la pesquisa, enfocada en la reconstrucción de los hechos y en la eventual imputación de los responsables. Mientras tanto, los familiares adelantaron que seguirán impulsando distintas acciones públicas hasta obtener definiciones judiciales.