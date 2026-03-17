Crimen del docente: investigan si la millonaria deuda de un policía fue el móvil

Matías Vizgarra, principal sospechoso del asesinato de Cristian Pereyra, en Virrey del Pino, tendría compromisos económicos que superan ampliamente su salario.

La investigación por el crimen del docente Cristian Pereyra en Virrey del Pino sumó en las últimas horas una nueva línea de análisis. Los investigadores sospechan que la abultada deuda que tendría el policía bonaerense, detenido como principal acusado, podría haber sido el motivo del robo que derivó en el homicidio.

El detenido es Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, un efectivo de la Policía Bonaerense que se desempeñaba en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), con base en Puente 12, en Ciudad Evita. Luego de presentar inconsistencias en su primera declaración, será indagado nuevamente este lunes por el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios de La Matanza.

Las deudas del policía detenido

Según registros crediticios que ya forman parte de la investigación, Vizgarra acumuló en el último mes deudas por más de 1,7 millones de pesos que incluyen préstamos del Banco Provincia, créditos obtenidos a través de billeteras virtuales y firmas de microcréditos.

Además, el policía también tendría otra deuda cercana a 190 mil pesos con una firma de préstamos. En total, la cifra adeudada duplicaría ampliamente lo que cobra como integrante de la fuerza de seguridad. “El número supera su salario mensual por lejos”, aseguró una fuente del caso.

Por este motivo, una de las hipótesis que analizan los investigadores es que el brutal robo seguido de homicidio haya estado motivado por problemas económicos.

El policía, el último pasajero del docente asesinado

Vizgarra quedó señalado como principal sospechoso desde el inicio de la investigación. Según los registros de la aplicación de viajes, su nombre figuraba como el último pasajero de la víctima durante la madrugada del domingo. Su foto de perfil permitió establecer que se trataba de un efectivo policial que prestaba servicio en la base UTOI “Puente 12”.

Tras el crimen, el policía se dirigió hacia su puesto de trabajo y comenzó sus actividades como si nada hubiera pasado. Cuando el fiscal Arribas lo convocó a declarar, su versión de los hechos fue inconsistente y su relato endeble. Vizgarra fue detenido en el lugar y esposado por los propios efectivos de la Policía Bonaerense.

El asesinato del docente

Cristian Eduardo Pereyra, docente oriundo del partido de La Matanza, fue asesinado este sábado por la noche mientras trabajaba con su auto como chofer de aplicación, actividad que realizaba para reunir un poco más de dinero para llegar a fin de mes. La principal hipótesis es que fue baleado durante un intento de robo.

Según la reconstrucción, la víctima manejaba un Chevrolet Corsa verde mientras circulaba sobre la autopista Presidente Perón, a la altura del barrio San Javier. En ese momento llevaba al sospechoso, que lo había contactado a través de una aplicación para realizar un viaje hacia la zona de Ezeiza, y se cree que en el hecho habría intervenido un grupo de personas que lo sorprendió cuando se detuvo.

Pereyra recibió al menos tres balazos. La Policía Científica determinó que presentaba varias heridasprovocadas por un arma de fuego: dos orificios en la parte posterior del tronco, a la altura de su omóplato derecho; otro en el pectoral derecho; uno en el codo izquierdo y otro en el brazo derecho.

El auto del docente apareció abandonado

Mientras se realizaba el procedimiento, agentes de la Policía Federal encontraron el auto Chevrolet Corsa de Pereyra abandonado en la esquina de Coronel Espejo y El Airampu, a unas quince cuadras del lugar de trabajo de Vizgarra.

El auto fue identificado rápidamente porque conservaba la patente y un sticker con la frase “bebé a bordo” en la luneta. Durante la inspección también se detectó un orificio compatible con un impacto de bala en el baúl, que será sometido a pericias balísticas.

Las pericias claves

Tras la detención del policía, los investigadores secuestraron su celular y su pistola reglamentaria Bersa calibre 9 milímetros. En el cargador del arma se encontraron solo ocho balas, según fuentes policiales, por lo que Vizgarra deberá explicar el faltante de municiones.

Además, efectivos del área de Búsqueda de Evidencias de la Policía Federal le realizaron un dermotest en ambas manos, prueba que permitirá detectar restos de pólvora y determinar si efectuó un disparo recientemente.

Los resultados de esas pericias, junto con el informe balístico final, serán determinantes para establecer qué ocurrió durante el robo y si las deudas del policía fueron el principal móvil del crimen del docente Cristian Pereyra.