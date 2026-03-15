Un adolescente murió tras ser apuñalado en un boliche de Madryn

El ataque ocurrió dentro de un local bailable céntrico. La Policía demoró a un joven de 17 años, señalado como presunto agresor, mientras avanzan las pericias para esclarecer el hecho.

Un adolescente de 16 años falleció durante la madrugada de este domingo luego de ser atacado con un arma blanca en el interior de un local nocturno del centro de Puerto Madryn. Por el hecho, efectivos policiales demoraron a otro joven de 17 años, sindicado como el presunto autor de la agresión.

El episodio se registró cerca de las 5:00 en el boliche ubicado sobre la calle Marcos A. Zar al 100. Personal de la Comisaría Primera acudió tras recibir un aviso sobre la presencia de un menor gravemente herido dentro del establecimiento.

Al llegar, los uniformados constataron que el sospechoso ya había sido identificado y retenido, por lo que fue trasladado a la dependencia policial para el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.

En paralelo, se dispuso el desalojo de los asistentes para preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos. Durante las tareas de inspección, los investigadores lograron secuestrar el arma blanca que habría sido utilizada en el ataque.

La víctima, identificada por sus iniciales L.B., recibió asistencia médica en el lugar, pero murió a causa de las lesiones sufridas. Especialistas de Criminalística realizaron el relevamiento técnico y recolectaron distintos elementos probatorios.

Asimismo, personal de la División de Investigaciones Policiales avanzó en la revisión de las cámaras de seguridad del local y de la zona, material que será clave para reconstruir la secuencia del hecho.

Tras el desenlace fatal, también intervino el área de Inspecciones Generales del municipio, que verificó las condiciones de funcionamiento del establecimiento nocturno.