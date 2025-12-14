Los tres ladrones que perpetraron el robo en Río Chico, fueron aprehendidos en cercanías de Ciudadela. Cargaban en una camioneta los elementos sustraídos, incluida una moto.

Maniataron a un peón para robar en una estancia

A las 23 del sábado, personal policial de la Comisaría Diadema tomó conocimiento de que efectivos de la Comisaría Palazzo habían detenido a tres hombres en la esquina de las calles C. Cordianzo y C. Fragata Fernández, del barrio Gas del Estado.

Los delincuentes habían maniatado a un peón rural en la estancia "Cerro Tacho", zona de Río Chico, sustrayendo varios elementos.

Los ladrones se trasladaban en una Ford Ranger. Sobre la caja del vehículo se observaban los elementos denunciados como robados: un generador eléctrico; dos televisores; una amoladora; una Play Station III; un fusil calibre .308, propiedad del dueño de la estancia y una moto marca Corven modelo 250, sin dominio.

Posteriormente, los uniformados se entrevistaron con la víctima, quien refirió que, en momentos en que se encontraba en el interior de la casa de campo, visualizó el vehículo descripto y a los hombres quienes ingresaron al predio tras forzar el candado de la tranquera. Se introdujeron a la vivienda, amenazaron y ataron a la víctima para luego sustraer los elementos denunciados.

La víctima refirió que lo patearon y lo amenazaron con un arma de fuego, exigiéndole que no se moviera del lugar.

Los hombres aprehendidos fueron identificados públicamente solo con sus iniciales: V.F.D, de 23 años; U.N.R, de 48 años; y O.J.L, de 36 años.

Los mismos fueron trasladados a la dependencia policial, donde permanecerán alojados hasta la celebración de la audiencia judicial de control de detención.