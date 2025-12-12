Realizaba una conexión clandestina de luz en la zona sur

Ocurrió durante la madrugada en barrio Máximo Abásolo. El sospechoso se hallaba sobre una escalera manipulando un poste de alumbrado público.

En la madrugada de este viernes, alrededor de la 1:20, personal de la Comisaría Séptima que realizaba tareas de patrullaje sobre la calle Los Perales, en dirección sur, observó a un hombre realizando una conexión clandestina de energía eléctrica en la intersección con calle Miroglio, en el barrio Máximo Abásolo.

Según informó la Policía del Chubut, el individuo —identificado como A.N.G., de 47 años— se encontraba sobre una escalera apoyada en un poste de alumbrado público cuando fue sorprendido por los uniformados. Ante esta situación, se lo detuvo.

En ese momento, desde una vivienda cercana salieron entre cinco y siete personas que mostraron claras intenciones de agredir al personal policial para impedir la detención del sospechoso. Para resguardar su integridad y asegurar los elementos utilizados en la maniobra ilegal, los efectivos se retiraron del lugar y trasladaron los objetos a la dependencia policial.

Además, se constató que el detenido tenía un pedido de captura vigente.

En cuanto a los elementos secuestrados, se detalló que los mismos son dos escaleras de aluminio; tres trozos de cuerda; dos llaves de mano; un par de guantes y un rollo de cinta aislante.