Lanzan campaña solidaria para asistir a trabajadores de Canal 9

La voluntaria independiente Alejandra Carrasco impulsa una colecta de alimentos y regalos navideños para las 16 familias de empleados que no perciben sus salarios desde octubre.

En diálogo con FM La Petrolera, la voluntaria independiente Alejandra Carrasco anunció el lanzamiento de una nueva campaña solidaria destinada a acompañar a los trabajadores de Canal 9, quienes atraviesan una compleja situación económica luego de varios meses sin percibir sus salarios de los últimos dos meses, ni el aguinaldo de junio.

Carrasco explicó que la iniciativa surge ante la urgencia que viven 16 familias, correspondientes a los empleados que aún permanecen vinculados al canal. “Están sin cobrar desde octubre, noviembre y diciembre; tampoco percibieron el aguinaldo de junio y es muy probable que tampoco reciban el de diciembre. En enero entran en vacaciones y no se sabe si regresarán”, detalló.

En este contexto, la campaña busca reunir cajas de alimentos para garantizar, al menos, una comida en la mesa durante la Nochebuena.

La colecta incluye alimentos no perecederos y, en la medida de lo posible, productos propios de la canasta navideña, como pan dulce, garrapiñadas y platos fríos. Además, Carrasco remarcó que entre las familias afectadas hay seis niños y niñas de entre 5 y 15 años, por lo que también se solicita aportar pequeños regalos para brindarles un gesto de alegría en las fiestas.

Más allá de la ayuda material, la voluntaria destacó el valor simbólico del acompañamiento emocional. Invitó a la comunidad a enviar carteles, cartas o videos de apoyo para reconocer el rol histórico de Canal 9 como medio local. “Es una señal que siempre acompañó campañas solidarias y a muchas familias de la ciudad. Hoy esas mismas personas no pueden garantizar un plato de comida y necesitan sentir el respaldo de Comodoro”, expresó.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Alejandra Carrasco al 2974-3003-102, donde se coordina la recepción de donaciones. La entrega de lo recolectado se realizará entre el 18 y el 20 de diciembre, en una jornada que buscará visibilizar la situación de los trabajadores y reforzar el acompañamiento comunitario en un momento crítico.

Desde la organización destacaron que toda ayuda suma y que la difusión también es fundamental para llegar a más vecinos y vecinas dispuestos a colaborar con las familias afectadas.