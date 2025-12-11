Propietario de camioneta sorprende al ladrón y lo detiene

El dueño del vehículo encontró al sospechoso, de 21 años, dentro de su Nissan Frontier. Fue en Gaboto y Cagliero.

Un violento episodio se registró este miércoles por la noche en Comodoro Rivadavia, cuando un hombre sorprendió a un joven de 21 años dentro de su camioneta robando elementos y terminó forcejeando con él en plena vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:35, cuando personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que integra el Comando Unificado, patrullaba por calle Gaboto. Al llegar a la intersección con Cardenal Cagliero, los efectivos observaron a dos hombres en medio de un forcejeo.

Al intervenir, la víctima relató que había encontrado al joven dentro de su camioneta Nissan Frontier, estacionada sobre calle Cagliero N° 56 y sin seguro en las puertas. Según indicó, el sospechoso intentó escapar al ser descubierto, pero logró alcanzarlo y retenerlo hasta la llegada de la fuerza de seguridad.

El personal de la PSA procedió a la aprehensión del presunto autor, identificado como A.T., de 21 años, quien quedó detenido y a disposición de la Justicia.