La Policía interceptó a un Volkswagen Gol tras un aviso por WhatsApp sobre un presunto hecho delictivo en el cordón forestal.

Circulaba en auto con motor robado en la zona sur de Comodoro

Un hombre fue detenido este jueves por la noche en Comodoro Rivadavia luego de ser interceptado por personal de la Comisaría Tercera, tras un aviso recibido vía WhatsApp que alertaba sobre un presunto hecho delictivo en el cordón forestal.

El operativo se concretó alrededor de las 20:35 en el cruce de las avenidas Estados Unidos y Kennedy, donde los efectivos detuvieron la marcha de un Volkswagen Gol en el que circulaba el sospechoso.

Al momento de ser identificado, el conductor habría incitado a pelear al personal policial, por lo que fue reducido y esposado. Minutos después, se constató que poseía una solicitud de comparendo vigente.

Al lugar acudió personal de la Planta de Verificaciones y Sustracción Automotor con el fin de analizar el vehículo. Si bien las patentes coincidían con los dominios colocados, la numeración del motor no correspondía: registraba un pedido de secuestro por robo.

El Volkswagen Gol fue secuestrado por falta de documentación y quedó a disposición del Tribunal de Faltas Nº 2, mientras avanza la investigación por la adulteración y el origen del rodado.