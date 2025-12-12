La cantante y jurado del reality de Telefe enfrentó los dichos de la pareja de un participante a casi dos meses de la gran final.

La Sole fue acusada de seducir a un participante de La Voz

La polémica que envuelve a Soledad Pastorutti a quien acusan de querer seducir a un exparticipante de La Voz Argentina llega a casi dos meses de la gran final del reality de Telefe. Quien instaló la bomba fue Vanesa Carbone, mujer de Lucho González, exparticipante del reality del canal de las pelotas que formó parte del team Soledad.

La exvedette y expareja de Ricardo Fort acusó en redes sociales a la coach de acercarse demasiado a su marido durante las grabaciones del programa. “Durante cuatro meses tuve que presenciar cómo una persona que, en teoría, representa la imagen familiar en la Argentina, se desubicó día tras día con mi esposo”, escribió Carbone en sus redes sociales.

El posteo de Vanesa que acusa a la cantante de Arequito de hacer “devoluciones fuera de lugar” generó la rápida reacción de Soledad que decidió romper el silencio y aclarar la situación.

“No sé qué flasheó, nada me sorprende en este mundo hoy”, expresó la Sole en un móvil para Puro Show (El Trece) quien se enteró por un titular en televisión de la fuerte acusación en su contra.

Consultada sobre la posibilidad de iniciar acciones legales contra Carbone, Sole descartó que lleve a la justicia el caso. “No perdería el tiempo en nada de eso. Estoy muy enfocada en mi vida, en mi carrera, en mis 30 años, así que me quedo con eso”, subrayó.

“Con Carbone no tengo relación, nunca hablé con ella”, agregó la cantante quien tomó con humor la frase que deslizó la rubia en redes al decir “con mi marido y mi familia no porque te dejo el poncho de sombrero”. “Lo voy a intentar, a lo mejor queda bien”, bromeó Soledad quien reconoció que “las cosas que no son verdad, no duelen”.